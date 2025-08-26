У Криму – вибухи: у Джанкої міг бути приліт по нафтобазі, а у Красногвардійському – підстанції
- Вранці 26 серпня у Криму чули вибухи.
- Гучно було у Джанкої, де могло статися влучання у нафтобазу.
- Також повідомляється про приліт у підстанцію залізниці у Красногвардійському.
Вранці 26 серпня в окупованому Криму чули вибухи. Неспокійно, зокрема, було у Джанкої.
Там місцеві жителі повідомляли, що російська РЕБ приземлила БпЛА в центрі міста. Піднімається дим, на місце події вже поїхали пожежники, швидка допомога, а також російські силовики, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Дивіться також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів
Що відомо про вибухи у Джанкої?
Підписники каналу кажуть про те, що в Джанкої, ймовірно, є влучання у нафтобазу біля залізничної станції.
Зазначається, що також приліт був у сусідньому селищі Красногвардійське, розташованому за 26 кілометрів від Джанкоя. Там, попередньо, сталося влучання у підстанцію залізничної станції "Урожайная".
Також відомо, що у Красногвардійському районі без світла залишилися 13 населених пунктів. Електропостачання обіцяють відновити упродовж 3 годин.
Дим після прильоту у Красногвардійському / Фото "Кримський вітер"
Тим часом у російському міноборони повідомили про знищення 7 безпілотників над окупованим Кримом.
Що відомо про останні вибухи у Криму?
- У Севастополі в ніч з 20 на 21 серпня були вибухи та пожежі. Силами та засобами ВМС було знищено пункт базування БпЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі.
- У ніч проти 21 серпня було уражено потяг росіян із пально-мастильними матеріалами у Джанкої.
- У ніч проти 4 серпня українські безпілотники атакували військовий аеродром Саки, знищивши літак Су-30СМ та пошкодивши інші літаки.