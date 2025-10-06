В оккупированном россиянами Крыму прогремели взрывы. Первым под атакой оказался аэродром "Саки". Через час взрывы услышали в Феодосии, Евпатории и вблизи аэродрома "Кача". Таким образом уничтожается поддержка сил противника на материковой территории Украины.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что таким образом снижается потенциал врага для начала военных операций на Одесском или Николаевском направлениях.

К чему приводят поражения аэродромов в Крыму?

"Саки", "Кача", "Гвардейское" – аэродромы российской военной авиации, которые расположены в западной части Крыма. Это дает большие возможности противнику усиливать свои войска на Херсонском направлении. Поэтому удары по ним соответственно будут уменьшать эти возможности.

"Также сокращаются возможности россиян для пуска дронов, ведь мы знаем, что с этих аэродромов запускаются БпЛА в сторону Одессы и Николаева. Теперь российская авиация вынуждена перемещаться в пределах этих аэродромов, каждый удар приводит к нарушению систем управления, возможности обслуживать аэродромы и авиацию", – объяснил Тимочко.

Такие удары по российским аэродромам, по словам военного, создают россиянам проблемы в нанесении ракетно-бомбовых ударов по украинской армии или Югу Украины. Тимочко заметил, что каждый такой аэродром, кроме своего целевого назначения (обслуживание авиации), также проводит радиоэлектронную разведку, обслуживает беспилотники.

Такие удары – это комплексный подход к делу. Если мы говорим о нефтяной станции в Феодосии, то по ней наносилось уже несколько ударов, там было 34 резервуара, осталось ориентировочно 20,

– рассказал Тимочко.

Военный подытожил, что Крым привлечен к логистике российской армии, является местом базирования авиации России, арсенала, а также тылом противника. Это, как отметил Тимочко, создает серьезные проблемы для украинской армии на Юге и Востоке Украины.

Что происходит в Крыму?