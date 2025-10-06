В окупованому росіянами Криму прогриміли вибухи. Першим під атакою опинився аеродром "Саки". За годину вибухи почули у Феодосії, Євпаторії та поблизу аеродрому "Кача". У такий спосіб знищується підтримка сил противника на материковій території України.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що таким чином знижується потенціал ворога для початку військових операцій на Одеському чи Миколаївському напрямках.

До чого призводять ураження аеродромів у Криму?

"Саки", "Кача", "Гвардійське" – аеродроми російської військової авіації, які розташовані у західній частині Криму. Це дає більші можливості противнику підсилювати свої війська на Херсонському напрямку. Тому удари по них відповідно зменшуватимуть ці спроможності.

"Також скорочуються можливості росіян для пуску дронів, адже ми знаємо, що з цих аеродромів запускаються БпЛА в бік Одеси та Миколаєва. Тепер російська авіація змушена переміщуватися в межах цих аеродромів, кожен удар призводить до порушення систем управління, можливості обслуговувати аеродроми й авіацію", – пояснив Тимочко.

Такі удари по російських аеродромах, зі слів військового, створюють росіянам проблеми у завданні ракетно-бомбових ударів по українській армії чи Півдню України. Тимочко зауважив на тому, що кожен такий аеродром, окрім свого цільового призначення (обслуговування авіації), також проводить радіоелектронну розвідку, обслуговує безпілотники.

Такі удари – це комплексний підхід до справи. Якщо ми говоримо про нафтову станцію у Феодосії, то по ній завдавалося вже декілька ударів, там було 34 резервуари, залишилось орієнтовно 20,

– розповів Тимочко.

Військовий підсумував, що Крим залучений до логістики російської армії, є місцем базування авіації Росії, арсеналу, а також тилом противника. Це, як наголосив Тимочко, створює серйозні проблеми для української армії на Півдні та Сході України.

Що відбувається у Криму?