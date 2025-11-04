В российском Башкортостане взорвался цех нефтехимического завода

В России в течение ночи 4 ноября в нескольких регионах раздавались взрывы. Под утро сообщения об этом начали поступать из Башкортостана.

Уже известно, что произошли взрывы на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамак. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Сутками ранее Дроны атаковали НПЗ в Саратове: видео показало мощный взрыв

Взрывы в Башкортостане на СНХЗ: что известно?

Инцидент с несколькими неизвестным произошел на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в Башкортостане, что в России. Неизвестно, какая его причина, и пока точно не известны последствия – но видео показали много дыма, а свидетели писали о взрывах.

Как все произошло? В ночь на 4 ноября в городе Стерлитамак прозвучала серия взрывов. На это сразу в социальных сетях пожаловались местные.

В опубликованных ими видео мы не видим разрушений, но местные власти официально проинформировали о взрыве в цехе нефтехимического завода. Мол, часть его обвалилась, но никто не пострадал.

Последствия взрывов в Стерлитамаке: смотрите видео очевидцев

Пока не сообщали об атаке БпЛА в регионе, но аэропорты рядом были закрыты, также звучали сирены и объявляли воздушную опасность. Поэтому взрывы могли быть вызваны атаками беспилотников или ракет, но это пока не подтверждено.

Добавим, что упомянутый нефтехимический завод специализируется на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Является частью у российского химического холдинга "Росхим".

Осинтеры подтверждают несколько очагов возгорания на заводе по состоянию на утро.

Где расположен Стерлитамак в Башкортостане: смотрите на карте

К слову, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что воздушные атаки на Россию не остановят ее в моменте. Но очень серьезно бьют по ее бюджету.

Где еще раздавались взрывы в России этой ночью?