Взрывы прогремели на Житомирщине: летели "Кинжалы"

Россия продолжает террор Украины. Поздним вечером 2 ноября взрывы прогремели в пределах Житомирщины.

Было применено несколько ракет “Кинжал”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах на Житомирщине?

В 23:35 Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К. По данным мониторов, в воздухе в целом было 3 истребителя.

Впоследствии была фиксация нескольких ракет через Сумскую, Черниговскую, Киевскую область. В конце концов взрывы прогремели на Житомирщине.

"Курсом на Житомир!" – предупреждали в ПС.

Мониторинговые каналы писали, что по области прилетели 3х гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

В 00:06 прозвучал отбой угрозы по МиГ-31К.

