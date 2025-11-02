Укр Рус
2 ноября, 23:56
2

Взрывы прогремели на Житомирщине: летели "Кинжалы"

София Рожик
Основные тезисы
  • Поздно вечером 2 ноября взрывы прогремели на Житомирщине.
  • В воздухе было зафиксировано три истребителя МиГ-31К, которые выпустили по области гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

Россия продолжает террор Украины. Поздним вечером 2 ноября взрывы прогремели в пределах Житомирщины.

Было применено несколько ракет “Кинжал”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах на Житомирщине?

В 23:35 Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К. По данным мониторов, в воздухе в целом было 3 истребителя.

Впоследствии была фиксация нескольких ракет через Сумскую, Черниговскую, Киевскую область. В конце концов взрывы прогремели на Житомирщине.

"Курсом на Житомир!" – предупреждали в ПС.

Мониторинговые каналы писали, что по области прилетели 3х гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

В 00:06 прозвучал отбой угрозы по МиГ-31К.

Вечером Россия атаковала Харьков

  • 2 ноября в 22:03 жителей Харьковщины предупредили о пусках управляемых авиационных бомб. Под угрозой был и сам Харьков.

  • В 22:10 в городе слышали серию взрывов.

  • По данным местных властей удары пришлись по Киевскому и Индустриальному районам города. Предварительно, обошлось без пострадавших.