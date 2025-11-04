Взрывы прогремели в Одесской области: враг атакует ударными БпЛА

Вражеские беспилотники в течение ночи 4 ноября несколько раз атаковали Одесскую область. Поэтому местные слышали взрывы.

Об этом информирует Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Что известно о воздушной атаке в Одесской области 4 ноября?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили сразу в полночь в начале суток 4 ноября. Из сообщений Воздушных сил и мониторинговых сообществ стало известно о десятке дронов российской армии, которые налетели на регион из акватории Черного моря.

В это время прозвучали взрывы, после чего дали отбой. Но снова Одесская область "покраснела" на карте тревог в 02:25. Причиной снова стали дроны врага. Как писали местные сообщества и мониторы, удар пришелся и на этот раз на Измаильский район области.

О последствиях атаки местные власти на момент публикации не сообщали.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще были взрывы этой ночью?