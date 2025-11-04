Вибухи пролунали в Одеській області: ворог атакує ударними БпЛА

Ворожі безпілотники упродовж ночі 4 листопада кілька разів атакували Одеську область. Відтак місцеві чули вибухи.

Про це інформує Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Одещину 4 листопада?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили одразу опівночі на початку доби 4 листопада. З повідомлень Повітряних сил та моніторингових спільнот стало відомо про десяток дронів російської армії, які налетіли на регіон з акваторії Чорного моря.

У цей час пролунали вибухи, після чого дали відбій. Але знову Одещина "почервоніла" на карті тривог о 02:25. Причиною знову стали дрони ворога. Як писали місцеві спільноти та монітори, удар припав і цього разу на Ізмаїльський район області.

Про наслідки атаки місцева влада на момент публікації не повідомляла.

Де ще були вибухи цієї ночі?