Вечером 18 сентября Россия начала новую атаку "Шахедами" на Украину. Громко было возле Черкасс.

Работала ПВО по вражеским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах вблизи Черкасс?

Воздушную тревогу в Черкасском и Золотоношском районах объявили в 18:08.

Через 50 минут Воздушные силы предупредили об ударных БпЛА в области, которые летели юго-западным курсом.

Громко вблизи Черкасс было уже примерно в 19:03.

Пока местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.

ПВО работала на Киевщине