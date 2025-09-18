О работе ПВО в регионе сообщила ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Российские войска снова запустили "Шахеды": в каких областях угроза

Атака на Киевскую область 18 сентября: что известно?

Воздушная тревога в Киеве началась в 03:26, в Киевской области в некоторых районах ее объявили чуть раньше. Дело в том, что ночью 18 сентября в регион залетели ударные БпЛА врага.

По информации Воздушных сил и мониторов, около десятка беспилотников двигались с юга в Киев. Киевская ОВА сообщила о работе сил ПВО в регионе.

В 03:40 стало известно из сообщения КМВА в соцсетях, что Противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. В столице слышны звуки взрывов.

Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?