Про роботу ППО у регіоні повідомила ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Російські війська знову запустили "Шахеди": в яких областях загроза

Атака на Київщину 18 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Києві почалася о 03:26, у Київській області в деяких районах її оголосили трохи раніше. Річ утім, що уночі 18 вересня до регіону залетіли ударні БпЛА ворога.

За інформацією Повітряних сил та моніторів, близько десятка безпілотників рухалися з півдня до Києва. Київська ОВА повідомила про роботу сил ППО у регіоні.

О 03:40 стало відомо з допису КМВА у соцмережах, що Протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом. У столиці чутно звуки вибухів.

Де ще була загроза від БпЛА цієї ж ночі?