Кое-где в России после неизвестных взрывов произошел блэкаут
- В Белгороде, Таганроге и Перми произошли блэкауты из-за вероятных атак дронов и аварии на сетях.
- В некоторых случаях взрывы считались результатом атак, хотя россияне предполагали, что они могли быть бытовыми.
Ночь на 25 января в ряде российских городов выдалась неспокойной. Из-за, вероятно, атаки БпЛА и аварии на сетях, в частности в Московской и Белгородской областях, у потребителей пропал свет.
Об этом сообщил телеграмм-канал Exilenova+.
Смотрите также Белгород не спит: после массированной атаки там нет света и тепла, повреждены дома
Что взрывалось в России?
В Белгороде, по данным местных, вечером 24 января раздавались взрывы. Вероятной целью россияне называют местную ТЭЦ. На видео из сети видно, как после якобы ударов в городе исчезает свет. Также россияне заявили о проблемах с отоплением.
Также в Таганроге местные услышали взрывы после предупреждения об угрозе атаки дронов. Кое-где происходили пожары, а впоследствии – блэкаут.
Пожар после взрывов в Таганроге: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+)
В то же время очевидцы утверждали, что возгорание может быть связано не с атакой, а бытовыми взрывами. Зафиксировали и повреждения трансформатора.
В Перми без света остался район Закамск. Там, по данным телеграм-каналов, может быть расположен Пермский пороховой завод.
Россияне жалуются на отключение света: смотрите видео
Также сообщалось о частичном обесточивании Зарайска Московской области. Местная энергокомпания объяснила это якобы аварией на сетях.
Взрывы раздавались и в российском Орле, в Брянской и Ростовской областях. Как сообщил губернатор последней Юрий Слюсарь, дроны якобы сбивали в двух районах области. Однако в результате падения БпЛА, по его словам, поврежден частный дом и автомобиль.
Серия ночных взрывов прогремела и в других городах: смотрите видео
Какие потери России наносят Силы обороны?
За сутки 24 января украинским защитникам удалось ликвидировать еще 1 020 оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, также уничтожено, в частности, 32 российские артсистемы и более сотни единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по ряду важных для России объектов. Под прицелом была нефтебаза "Пензанефтепродукт" и РЛС "Полет" во временно оккупированном Крыму. Кроме того, зафиксированы потери среди личного состава оккупантов.