Подекуди у Росії після невідомих вибухів стався блекаут
- У Бєлгороді, Таганрозі та Пермі стались блекаути через ймовірні атаки дронів та аварії на мережах.
- У деяких випадках вибухи вважались результатом атак, хоча росіяни припускали, що вони могли бути побутовими.
Ніч проти 25 січня у низці російських міст видалась неспокійною. Через, ймовірно, атаки БпЛА та аварії на мережах, зокрема у Московській та Бєлгородській областях, у споживачів зникло світло.
Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.
Що вибухало у Росії?
У Бєлгороді, за даними місцевих, звечора 24 січня лунали вибухи. Ймовірною ціллю росіяни називають місцеву ТЕЦ. На відео з мережі видно, як після нібито ударів в місті зникає світло. Також росіяни заявили про проблеми опаленням.
Також у Таганрозі місцеві почули вибухи після попередження про загрозу атаки дронів. Подекуди ставалися пожежі, а згодом – блекаут.
Пожежа після вибухів у Таганрозі: дивіться відео (Увага! На відео присутня ненормативна лексика, 18+)
Водночас очевидці стверджували, що загоряння може бути пов'язане не з атакою, а побутовими вибухами. Зафіксували й пошкодження трансформатора.
У Пермі без світла залишився район Закамськ. Там, за даними телеграм-каналів, може бути розташований Пермський пороховий завод.
Росіяни бідкаються на відключення світла: дивіться відео
Також повідомялось про часткове знеструмлення Зарайська Московської області. Місцева енергокомпанія пояснила це нібито аварією на мережах.
Вибухи лунали й в російському Орлі, в Брянській та Ростовській областях. Як повідомив губернатор останньої Юрій Слюсар, дрони нібито збивали у двох районах області. Проте внаслідок падіння БпЛА, за його словами, пошкоджено приватний будинок та автівку.
Серія нічних вибухів прогриміла й в інших містах: дивіться відео
Яких втрат Росії завдають Сили оборони?
За добу 24 січня українським захисникам вдалось ліквідувати ще 1 020 окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, також знищено, зокрема, 32 російські артсистеми та понад сотню одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Раніше повідомлялось, що Сили оборони України вдарили по низці важливих для Росії об'єктів. Під прицілом була нафтобаза "Пензанефтепродукт" та РЛС "Польот" у тимчасово окупованому Криму. Крім того, зафіксовано втрати серед особового складу окупантів.