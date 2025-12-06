Дроны атаковали Рязань: в российском городе раздалась сирена и ряд взрывов
- Вечером 5 декабря в Рязани объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов, и прозвучали по меньшей мере 5 взрывов.
- Взрывы также слышали в Воронеже, где в результате атаки была повреждена ЛЭП.
Вечер 5 декабря в России выдался неспокойным. Местные жители услышали сирену и серию взрывов в Рязани.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ SHOT.
Что известно о ночной атаке на Рязань?
Вечером 5 декабря в российской Рязани объявили тревогу из-за угрозы атаки дронов. Около 23:45 по местному времени первые взрывы прогремели в разных районах города.
По данным российский СМИ, над городом ПВО пытается сбивать воздушные цели. Местные публикуют видео со вспышками. Всего в городе слышали по меньшей мере 5 взрывов.
Атака дронов на Рязань: смотрите видео
Предварительно, по данным Exilenova+, под атакой мог быть местный НПЗ.
Последствия налета дронов на Рязань: смотрите видео
В то же время взрывы также слышали в Воронеже. Отмечается, что там в результате атаки была повреждена линия электропередач.
Что недавно атаковали в России?
В Генштабе ВСУ подтвердили, что Украина ударила по Темрюцкому морскому порту в Краснодарском крае. На объекте вспыхнул пожар в результате атаки.
Украинские БпЛА попали также в Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Там загорелась одна из установок предприятия.
Недавно в Грозном в результате атаки дронов было повреждено здание "Грозный Сити". Небоскреб расположен примерно в 800 метрах от резиденции Кадырова. К слову, там размещены офисы нескольких государственных учреждений.