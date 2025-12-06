Дрони атакували Рязань: у російському місті пролунала сирена та низка вибухів
- Увечері 5 грудня в Рязані оголосили тривогу через загрозу атаки дронів, і пролунали щонайменше 5 вибухів.
- Вибухи також чули у Воронежі, де внаслідок атаки була пошкоджена ЛЕП.
Вечір 5 грудня у Росії видався неспокійним. Місцеві жителі почули сирену та серію вибухів у Рязані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ SHOT.
Що відомо про нічну атаку на Рязань?
Увечері 5 грудня у російській Рязані оголосили тривогу через загрозу атаки дронів. Близько 23:45 за місцевим часом перші вибухи прогриміли у різних районах міста.
За даними російський ЗМІ, над містом ППО намагається збивати повітряні цілі. Місцеві публікують відео зі спалахами. Загалом у місті чули щонайменше 5 вибухів.
Атака дронів на Рязань: дивіться відео
Попередньо, за даними Exilenova+, під атакою міг бути місцевий НПЗ.
Наслідки нальоту дронів на Рязань: дивіться відео
Водночас вибухи також чули у Воронежі. Зазначається, що там внаслідок атаки було пошкоджено лінію електропередач.
Що нещодавно атакували в Росії?
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Україна вдарила по Темрюцькому морському порту в Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа внаслідок атаки.
Українські БпЛА поцілили також у Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Там загорілася одна з установок підприємтва.
Нещодавно у Грозному внаслідок атаки дронів було пошкоджено будівлю "Грозний Сіті". Хмарочос розташований приблизно за 800 метрів від резиденції Кадирова. До слова, там розміщені офіси кількох державних установ.