6 грудня, 02:15
Дрони атакували Рязань: у російському місті пролунала сирена та низка вибухів

Дарія Черниш
Основні тези
  • Увечері 5 грудня в Рязані оголосили тривогу через загрозу атаки дронів, і пролунали щонайменше 5 вибухів.
  • Вибухи також чули у Воронежі, де внаслідок атаки була пошкоджена ЛЕП.

Вечір 5 грудня у Росії видався неспокійним. Місцеві жителі почули сирену та серію вибухів у Рязані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ SHOT.

Що відомо про нічну атаку на Рязань?

Увечері 5 грудня у російській Рязані оголосили тривогу через загрозу атаки дронів. Близько 23:45 за місцевим часом перші вибухи прогриміли у різних районах міста. 

За даними російський ЗМІ, над містом ППО намагається збивати повітряні цілі. Місцеві публікують відео зі спалахами. Загалом у місті чули щонайменше 5 вибухів.

Атака дронів на Рязань: дивіться відео

Попередньо, за даними Exilenova+, під атакою міг бути місцевий НПЗ. 

Наслідки нальоту дронів на Рязань: дивіться відео

Водночас вибухи також чули у Воронежі. Зазначається, що там внаслідок атаки було пошкоджено лінію електропередач.

Що нещодавно атакували в Росії?

  • У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Україна вдарила по Темрюцькому морському порту в Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа внаслідок атаки. 

  • Українські БпЛА поцілили також у Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Там загорілася одна з установок підприємтва. 

  • Нещодавно у Грозному внаслідок атаки дронів було пошкоджено будівлю "Грозний Сіті". Хмарочос розташований приблизно за 800 метрів від резиденції Кадирова. До слова, там розміщені офіси кількох державних установ.