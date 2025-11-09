Неспокойная ночь в Казани: после взрывов вспыхнул пожар на химзаводе
- В Казани произошел пожар на химическом заводе "Казаньоргсинтез" после ночных взрывов.
- Предприятие является ключевым производителем полиэтилена в России.
Ночь 9 ноября в России выдалась неспокойной. В Казани местные слышали взрывы, а на территории химического завода "Казаньоргсинтез" произошел пожар.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Смотрите также "Что-то взорвалось у нас": в Таганроге россияне жалуются на проблемы со светом и связью
Что известно о взрывах в Казани?
В ночь на 9 ноября жители Казани слышали взрывы. По сети распространялись видео с факелом над одним из заводов в городе.
По данным пабликов, вероятно, речь идет о "Казаньоргсинтез" – одного из крупнейших производителей полиэтилена в России.
Вспышка возле Казани после взрывов: смотрите видео
Пожар в районе "Казаньоргсинтез" / Фото из телеграма Exilenova+
Интересно то, что предприятие является ключевым производителем полиэтилена и продуктов органической химии, таких как этилен, этиленоксид, фенол, ацетон и полиэтиленовые трубы.
Пока ситуацию не комментировали, поэтому причины возгорания неизвестны.
Что еще взрывалось в России?
В Таганроге 9 ноября произошел пожар, который привел к перебоям со связью, светом и водой. Местные ресурсы предполагают, что загореться мог трансформатор на подстанции.
В Воронеже этой же ночью прозвучали взрывы, после которых загорелась местная ТЭЦ. В городе зафиксировали проблемы со светом. Это главная тепловая станция города.
Накануне в Белгороде произошло попадание по ТЭЦ "Луч", из-за чего 20 тысяч жителей столкнулись с блэкаутом.