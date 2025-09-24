Украина успешно наносит удары по объектам на территории России, в частности, нефтеперерабатывающим заводам. Это наносит огромный ущерб российскому бюджету. В ближайшее время удары по российской территории станут еще более мощными и будут происходить чаще.

Это лишит Кремль денег на войну против Украины. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

Украина увеличит удары по России

Анатолий Храпчинский отметил, что Украина может работать на глубину 3 тысячи километров. У нашего государства есть такие возможности. Основная цель – это забрать нефтяные доллары у России. Украине это частично удается. В России уже есть дефицит бензина, определенные проблемы по теневому флоту.

Вероятно, сейчас США увеличит возможность предоставления разведывательной информации для Украины, а также не будут ограничивать ВСУ в некоторых ударах. Кроме того, наше государство наращивает производство собственного оружия.

Поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы увидим существенное увеличение наших ударов по территории России. Можем говорить о том, что существенно улучшится ситуация для того, чтобы лишить Россию денег для того, чтобы воевать дальше,

– убежден авиаэксперт.

Удары по объектам в России: последние новости