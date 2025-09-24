Україна успішно завдає ударів по об'єктах на території Росії, зокрема, нафтопереробних заводах. Це завдає величезних збитків російському бюджету. Найближчим часом удари по російській території стануть ще потужнішими та відбуватимуться частіше.

Це позбавить Кремль грошей на війну проти України. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

Україна збільшить удари по Росії

Анатолій Храпчинський зазначив, що Україна може працювати на глибину 3 тисячі кілометрів. У нашої держави є такі можливості. Основна мета – це забрати нафтові долари у Росії. Україні це частково вдається. У Росії вже є дефіцит бензину, певні проблеми щодо тіньового флоту.

Ймовірно, зараз США збільшить можливість надання розвідувальної інформації для України, а також не обмежуватимуть ЗСУ у деяких ударах. Крім того, наша держава нарощує виробництво власної зброї.

Тому, я думаю, що найближчим часом ми побачимо суттєве збільшення наших ударів по території Росії. Можемо казати про те, що суттєво покращиться ситуація для того, щоб позбавити Росію грошей для того, щоб воювати далі,

– переконаний авіаексперт.

Удари по об'єктах у Росії: останні новини