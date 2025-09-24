Авіаексперт прогнозує, що в Росії скоро стане значно менше грошей для війни
- Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах Росії, що спричиняє великі збитки російському бюджету.
- Авіаексперт Анатолій Храпчинський прогнозує збільшення ударів по Росії, що позбавить Кремль коштів на війну.
Україна успішно завдає ударів по об'єктах на території Росії, зокрема, нафтопереробних заводах. Це завдає величезних збитків російському бюджету. Найближчим часом удари по російській території стануть ще потужнішими та відбуватимуться частіше.
Це позбавить Кремль грошей на війну проти України. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.
Україна збільшить удари по Росії
Анатолій Храпчинський зазначив, що Україна може працювати на глибину 3 тисячі кілометрів. У нашої держави є такі можливості. Основна мета – це забрати нафтові долари у Росії. Україні це частково вдається. У Росії вже є дефіцит бензину, певні проблеми щодо тіньового флоту.
Ймовірно, зараз США збільшить можливість надання розвідувальної інформації для України, а також не обмежуватимуть ЗСУ у деяких ударах. Крім того, наша держава нарощує виробництво власної зброї.
Тому, я думаю, що найближчим часом ми побачимо суттєве збільшення наших ударів по території Росії. Можемо казати про те, що суттєво покращиться ситуація для того, щоб позбавити Росію грошей для того, щоб воювати далі,
– переконаний авіаексперт.
Удари по об'єктах у Росії: останні новини
Вночі 24 вересня у Росії лунали вибухи. Зокрема, у Таганрозі було чутно від 5 до 7 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що під ударом був аеропорт. У місті частково перекрили рух.
Також було гучно в Бєлгороді та Льгові Курської області. Зокрема, на Курщині було пошкоджено інфраструктуру й об'єкти енергетики. Основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі зараз перебуває без електрики. Петро Андрющенко зауважив, що було знищено електропідстанцію. Це вплине на рух потягів.
У ніч на 24 вересня безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останній тиждень дісталися Башкортостану та вдарили по "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших НПЗ Росії, який випускає близько 150 видів продукції. Зокрема бензин, дизель, мазут, бітум і поліетилен.
Крім того, 24 вересня дрони атакували Новоросійськ. Під атакою могла бути військово-морська база Чорноморського флоту Росії.