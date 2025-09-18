Силы обороны Украины продолжают бить по российским НПЗ. В России стараются скрыть определенную информацию об этих атаках.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в последнее время удалось поразить более 20 российских НПЗ. Поэтому в России нарастают проблемы с топливом.

Какую информацию пытается скрыть Россия?

Как отметил Коваленко, в России нарастает дефицит бензина. Хуже всего ситуация на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области. Кремль пытается беречь от дефицита Москву и Санкт-Петербург.

Также там стараются особо не объяснять то, что вообще происходит. Российская пропаганда только распространяет отвратительный тезис о войне.

Они аргументируют, что все проблемы, которые сейчас имеет Россия, является причиной, почему они должны продолжать войну. Мол, им нужно это делать, чтобы таких проблем не было. Так они увеличивают градус агрессии в отношении Украины. Также там рассказывают, что удары по украинской энергетике – это ответ за НПЗ. Понятно, что это ложь. Они бьют по украинской энергетике еще с 2022 года,

– сказал Коваленко.

Сейчас они надеются, что зимой дефицит бензина станет меньше из-за сокращения потребления. Также там скрывают информацию о недостатке средств ПВО.

Удары по российским НПЗ: кратко