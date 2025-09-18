Сили оборони України продовжують бити по російських НПЗ. В Росії стараються приховати певну інформацію щодо цих атак.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, упродовж останнього часу вдалося уразити понад 20 російських НПЗ. Тому в Росії наростають проблеми з паливом.

До теми Продажі бензину в Росії обвалились до дворічного мінімуму: як вплинули удари по НПЗ

Яку інформацію намагається приховати Росія?

Як наголосив Коваленко, в Росії наростає дефіцит бензину. Найгіршою є ситуація на тимчасово окупованих територіях України та в Бєлгородській області. Кремль намагається берегти від дефіциту Москву та Санкт-Петербург.

Також там стараються особливо не пояснювати те, що взагалі відбувається. Російська пропаганда лише поширює огидну тезу про війну.

Вони аргументують, що усі негаразди, які зараз має Росія, є причиною, чому вони мають продовжувати війну. Мовляв, їм потрібно це робити, аби таких негараздів не було. Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці – це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року,

– сказав Коваленко.

Зараз вони сподіваються, що взимку дефіцит бензину стане менше через скорочення споживання. Також там приховують інформацію про нестачу засобів ППО.

Удари по російських НПЗ: коротко