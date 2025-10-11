Украина продолжает системно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. В России постепенно нарастает топливный кризис.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, Украина имеет несколько целей по таким ударам. И мы постепенно приближаемся к тому, чтобы их достичь.

Почему в России топливный кризис?

Как отметил Ступак, Силы обороны наносят системные удары по НПЗ на юге России. Они расположены вблизи восточного побережья Черного моря.

Они обеспечивают топливом южные регионы России. Таким образом мы не только пытаемся создать проблемы врагу, чтобы они имели меньше топлива на войну. Также идет давление на сельское хозяйство России,

– сказал Ступак.

Кремль сосредоточен на том, чтобы Москва, Санкт-Петербург и главные регионы России были полностью обеспечены топливом. Это также касается "вертикально ориентированных" компаний вроде Газпрома, Роснефти, "Лукойл" и др. Российские власти же рассказывают, что все нормально. И никакого топливного кризиса нет.

Но начинают закрываться независимые игроки рынка – частные компании. Они либо не получают топливо, или могут его купить по гораздо большей цене. Им проще закрыться. Это провоцирует дефицит,

– отметил Ступак.

Проблемы с бензином в России: кратко