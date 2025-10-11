Ексспівробітник СБУ розкрив, як Путін дурить росіян щодо проблем з бензином
- Атаки по російських НПЗ створюють проблеми Росії. У них наростає паливна криза.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак оцінив наслідки атак по російських НПЗ.
Україна продовжує системно бити по російських нафтопереробних заводах. В Росії поступово наростає паливна криза.
Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, Україна має кілька цілей щодо таких ударів. І ми поступово наближаємося до того, аби їх досягнути.
Чому у Росії паливна криза?
Як наголосив Ступак, Сили оборони завдають системних ударів по НПЗ на півдні Росії. Вони розташована поблизу східного узбережжя Чорного моря.
Вони забезпечують паливо південні регіони Росії. У такий спосіб ми не лише намагаємося створити проблеми ворогу, аби вони мали менше палива на війну. Також йде тиск на сільське господарство Росії,
– сказав Ступак.
Кремль зосереджений на тому, аби Москва, Санкт-Петербург та головні регіони Росії були повністю забезпечені паливом. Це також стосується "вертикально орієнтованих" компаній на кшталт Газпрому, Роснєфті, "Лукойл" тощо. Російська влада ж розповідає, що все нормально. І ніякої паливної кризи немає.
Але починають закриватися незалежні гравці ринку – приватні компанії. Вони або не отримують паливо, або можуть його купити за набагато більшою ціною. Їм простіше закритися. Це провокує дефіцит,
– зазначив Ступак.
Проблеми з бензином в Росії: коротко
- Дефіцит бензину в Росії вже наближається до 20%. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
- Внаслідок цього в деяких регіонах обмежують продаж бензину певних марок. До прикладу, нещодавно таке зафіксували в Новосибірську.
- Вже були повідомлення, що Росія планує закуповувати бензин за кордоном. Все через атаки по НПЗ та зниження виробництва.