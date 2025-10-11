Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, Україна має кілька цілей щодо таких ударів. І ми поступово наближаємося до того, аби їх досягнути.

До теми "Україна знає слабкі місця Росії": експерти припустили відповідь на удари по енергетиці

Чому у Росії паливна криза?

Як наголосив Ступак, Сили оборони завдають системних ударів по НПЗ на півдні Росії. Вони розташована поблизу східного узбережжя Чорного моря.

Вони забезпечують паливо південні регіони Росії. У такий спосіб ми не лише намагаємося створити проблеми ворогу, аби вони мали менше палива на війну. Також йде тиск на сільське господарство Росії,

– сказав Ступак.

Кремль зосереджений на тому, аби Москва, Санкт-Петербург та головні регіони Росії були повністю забезпечені паливом. Це також стосується "вертикально орієнтованих" компаній на кшталт Газпрому, Роснєфті, "Лукойл" тощо. Російська влада ж розповідає, що все нормально. І ніякої паливної кризи немає.

Але починають закриватися незалежні гравці ринку – приватні компанії. Вони або не отримують паливо, або можуть його купити за набагато більшою ціною. Їм простіше закритися. Це провокує дефіцит,

– зазначив Ступак.

Проблеми з бензином в Росії: коротко