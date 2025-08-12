Дроны ГУР успешно ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми, что в 2000 километрах от Украины. Силы обороны наращивают возможности бить на такие серьезные расстояния.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что это не предел. Украина продолжает совершенствовать собственные беспилотники.

Что известно о взрывах на российских НПЗ?

Как отметил Тимочко, нефтеперерабатывающие заводы – больная тема для врага. В свое время они сконцентрировали вокруг них достаточно серьезную систему противовоздушной обороны. Тогда Силы обороны переключились на другие военные объекты врага.

Было много поражений различных заводов. В том числе и тех, где производят антенны, радары и т.д. Как только удается нарушить производственный цикл на одном предприятии, то начинает падать производство и на других.

Условно, уменьшилось количество запчастей или даже готовых изделий в направлении радиолокации. Это дало возможность бить еще дальше вглубь российской территории,

– сказал Тимочко.

Украине удается выбивать вражеские военные объекты врага уже на стратегической глубине. Это будет продолжаться.

Добавим, ранее украинские дроны не долетали до Республики Коми. Расстояние до нее – примерно 2000 километров. А пораженный нефтеперерабатывающий завод участвовал в поставках горюче-смазочных материалов российским оккупантам.