Взрывы вечером 13 октября прогремели в Павлограде. Сообщалось о движении вражеских БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Павлограде?

В 16:42 была объявлена воздушная тревога в Павлоградском районе.

"Вражеские БпЛА в районе Павлограда на Днепропетровщине", – писали в Воздушных силах о 16:58.

Громко в городе было в 17:22.

О возможных последствиях взрыва местные власти пока не сообщали.

