Вибухи чули у Павлограді
- 13 жовтня у Павлограді пролунали вибухи, повідомлялося про рух ворожих БпЛА.
- Про можливі наслідки вибухів місцева влада наразі не повідомляла.
Вибухи увечері 13 жовтня пролунали у Павлограді. Повідомлялося про рух ворожих БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Павлограді?
О 16:42 було оголошено повітряну тривогу у Павлоградському районі.
"Ворожі БпЛА в районі Павлограда на Дніпропетровщині", – писали у Повітряних силах о 16:58.
Гучно у місті було о 17:22.
Про можливі наслідки вибуху місцева влада наразі не повідомляла.
Останні атаки на Україну
13 жовтня вибухи двічі лунали в Харкові. Під час першої атаки постраждав гуртожиток, у якому проживали переселенці з Куп'янська.
Вночі в Україні теж було неспокійно. Ворог атакував 82 БпЛА. Були влучання на 7 локаціях. Зокрема, напередодні увечері постраждав житловий квартал Сум безпілотниками.
Також того дня дрони атакували Чернігів, унаслідок чого постраждали 5 осіб. Одне із влучань припало на локомотив.