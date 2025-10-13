Вибухи увечері 13 жовтня пролунали у Павлограді. Повідомлялося про рух ворожих БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

О 16:42 було оголошено повітряну тривогу у Павлоградському районі.

"Ворожі БпЛА в районі Павлограда на Дніпропетровщині", – писали у Повітряних силах о 16:58.

Гучно у місті було о 17:22.

Про можливі наслідки вибуху місцева влада наразі не повідомляла.

