Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Що відомо про вибух у Запоріжжі?
"Оголошена повітряна тривога по всій Запорізькій області! Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце!" – писав голова ОВА Іван Федоров о 16:25.
Уже о 16:28 стало відомо про вибух.
А о 16:33 пролунав відбій.
Про причини оголошення повітряної тривоги та можливі наслідки вибуху наразі не повідомляється.
Останні атаки на Україну
Вранці 13 жовтня вибухи пролунали в Харкові. Через удар дрона постраждала цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, де жили переселенці з Куп'янська.
Увечері 12 жовтня росіяни атакували Ковпаківський район Сум безпілотниками. Там виникла пожежа та постраждали будинки. Одна жінка отримала медичну допомогу через стрес.
Того ж дня російські дрони атакували Чернігів. Постраждали 5 людей. Один з ворожих безпілотників влучив у локомотив.