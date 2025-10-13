Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Що відомо про вибух у Запоріжжі?

"Оголошена повітряна тривога по всій Запорізькій області! Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце!" – писав голова ОВА Іван Федоров о 16:25.

Уже о 16:28 стало відомо про вибух.

А о 16:33 пролунав відбій.

Про причини оголошення повітряної тривоги та можливі наслідки вибуху наразі не повідомляється.

