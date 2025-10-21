Неизвестные БПЛА добралась и до Смоленска: там горит местная ТЭЦ – яркие кадры

В российском Смоленске вечером 21 октября было неспокойно. В этом городе по "неизвестным" причинам начала гореть ТЭЦ.

Что известно о пожаре на ТЭЦ в Смоленске?

В Смоленске вечером 21 октября объявляли "беспилотную опасность". Впоследствии в сети распространили видео, где заявлено, что якобы произошло возгорание на местной ТЭЦ.

В Смоленске горит ТЭЦ: смотрите видео

На месте образовался огромный столб серого дыма. Пока неизвестно, имели ли жители Смоленска перебои со светом из-за пожара на ТЭЦ. Местные власти также не сообщали о последствиях.

Дым в районе ТЭЦ в Смоленске / Видео Exilenova+

Кстати, политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк заявлял в эфире 24 Канала, что Украина сейчас фокусируется на атаках на российские НПЗ для ослабления экономики и логистики страны-агрессора. Но впоследствии под ударами окажется и Москва.

