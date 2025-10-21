Укр Рус
Неизвестные БПЛА добралась и до Смоленска: там местная ТЭЦ горит – яркие кадры
21 октября, 23:49
Неизвестные БПЛА добралась и до Смоленска: там горит местная ТЭЦ – яркие кадры

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В Смоленске вечером 21 октября произошел пожар на местной ТЭЦ.
  • Были ли перебои со светом у жителей и другие последствия, пока неизвестно.

В российском Смоленске вечером 21 октября было неспокойно. В этом городе по "неизвестным" причинам начала гореть ТЭЦ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Exilenova+.

К теме Двойной удар: Свитан объяснил, чем критична для России остановка газзавода в Оренбурге

Что известно о пожаре на ТЭЦ в Смоленске?

В Смоленске вечером 21 октября объявляли "беспилотную опасность". Впоследствии в сети распространили видео, где заявлено, что якобы произошло возгорание на местной ТЭЦ.

В Смоленске горит ТЭЦ: смотрите видео

На месте образовался огромный столб серого дыма. Пока неизвестно, имели ли жители Смоленска перебои со светом из-за пожара на ТЭЦ. Местные власти также не сообщали о последствиях.

Дым в районе ТЭЦ в Смоленске / Видео Exilenova+

Кстати, политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк заявлял в эфире 24 Канала, что Украина сейчас фокусируется на атаках на российские НПЗ для ослабления экономики и логистики страны-агрессора. Но впоследствии под ударами окажется и Москва.

Где в России были взрывы еще недавно?

  • Вечером 21 октября в Брянской области России была атакована электроподстанция в городе Трубчевск с помощью дронов. Там вспыхнул сильный пожар.

  • Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинские Storm Shadow атаковали Брянский химический завод. Предприятие расположено вблизи города Сельцо под Брянском и производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, чтобы враг продолжал обстреливать наше государство.

  • Стоит отметить, что в целом в этот день опасность БпЛА распространялась по многим регионам страны-агрессора. В частности сирена прозвучала в Орловской, Брянской, Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях.