21 жовтня, 23:49
Невідомі БпЛА дісталася й до Смоленська: там горить місцева ТЕЦ – яскраві кадри

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Смоленську ввечері 21 жовтня відбулася пожежа на місцевій ТЕЦ.
  • Чи були перебої зі світлом у жителів та інші наслідки, наразі невідомо.

У російському Смоленську ввечері 21 жовтня було неспокійно. У цьому місті з "невідомих" причин почала горіти ТЕЦ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

До теми Подвійний удар: Світан пояснив, чим критична для Росії зупинка газзаводу в Оренбурзі 

Що відомо про пожежу на ТЕЦ у Смоленську?

У Смоленську ввечері 21 жовтня оголошували "безпілотну небезпеку". Згодом у мережі поширили відео, де заявлено, що нібито сталося займання на місцевій ТЕЦ. 

У Смоленську горить ТЕЦ: дивіться відео

На місці утворився величезний стовп сірого диму. Наразі невідомо, чи мали жителі Смоленська перебої зі світлом через пожежу на ТЕЦ. Місцева влада також не повідомляла про наслідки. 

Дим у районі ТЕЦ у Смоленську / Відео Exilenova+

До речі, політичний консультант та військовослужбовець Олександр Антонюк заявляв в етері 24 Каналу, що Україна наразі фокусується на атаках на російські НПЗ для послаблення економіки та логістики країни-агресорки. Але згодом під ударами опиниться і Москва.

Де у Росії були вибухи ще нещодавно?

  • Увечері 21 жовтня в Брянській області Росії було атаковано електропідстанцію в місті Трубчевськ за допомогою дронів. Там спалахнула сильна пожежа.

  • Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські Storm Shadow атакували Брянський хімічний завод. Підприємство розташоване поблизу міста Сєльцо під Брянськом і виробляє порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, щоб ворог продовжував обстрілювати нашу державу.

  • Варто зазначити, що загалом цього дня небезпека БпЛА ширилася багатьма регіонами країни-агресорки. Зокрема сирена пролунала в Орловській, Брянській, Московській, Ленінградській, Псковській, Новгородській і Тверській областях.