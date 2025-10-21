Невідомі БпЛА дісталася й до Смоленська: там горить місцева ТЕЦ – яскраві кадри
- У Смоленську ввечері 21 жовтня відбулася пожежа на місцевій ТЕЦ.
- Чи були перебої зі світлом у жителів та інші наслідки, наразі невідомо.
У російському Смоленську ввечері 21 жовтня було неспокійно. У цьому місті з "невідомих" причин почала горіти ТЕЦ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Що відомо про пожежу на ТЕЦ у Смоленську?
У Смоленську ввечері 21 жовтня оголошували "безпілотну небезпеку". Згодом у мережі поширили відео, де заявлено, що нібито сталося займання на місцевій ТЕЦ.
У Смоленську горить ТЕЦ: дивіться відео
На місці утворився величезний стовп сірого диму. Наразі невідомо, чи мали жителі Смоленська перебої зі світлом через пожежу на ТЕЦ. Місцева влада також не повідомляла про наслідки.
Дим у районі ТЕЦ у Смоленську / Відео Exilenova+
До речі, політичний консультант та військовослужбовець Олександр Антонюк заявляв в етері 24 Каналу, що Україна наразі фокусується на атаках на російські НПЗ для послаблення економіки та логістики країни-агресорки. Але згодом під ударами опиниться і Москва.
Де у Росії були вибухи ще нещодавно?
Увечері 21 жовтня в Брянській області Росії було атаковано електропідстанцію в місті Трубчевськ за допомогою дронів. Там спалахнула сильна пожежа.
Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські Storm Shadow атакували Брянський хімічний завод. Підприємство розташоване поблизу міста Сєльцо під Брянськом і виробляє порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного палива, щоб ворог продовжував обстрілювати нашу державу.
Варто зазначити, що загалом цього дня небезпека БпЛА ширилася багатьма регіонами країни-агресорки. Зокрема сирена пролунала в Орловській, Брянській, Московській, Ленінградській, Псковській, Новгородській і Тверській областях.