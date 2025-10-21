Невідомі БпЛА дісталася й до Смоленська: там горить місцева ТЕЦ – яскраві кадри

У російському Смоленську ввечері 21 жовтня було неспокійно. У цьому місті з "невідомих" причин почала горіти ТЕЦ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

До теми Подвійний удар: Світан пояснив, чим критична для Росії зупинка газзаводу в Оренбурзі

Що відомо про пожежу на ТЕЦ у Смоленську?

У Смоленську ввечері 21 жовтня оголошували "безпілотну небезпеку". Згодом у мережі поширили відео, де заявлено, що нібито сталося займання на місцевій ТЕЦ.

У Смоленську горить ТЕЦ: дивіться відео

На місці утворився величезний стовп сірого диму. Наразі невідомо, чи мали жителі Смоленська перебої зі світлом через пожежу на ТЕЦ. Місцева влада також не повідомляла про наслідки.

Дим у районі ТЕЦ у Смоленську / Відео Exilenova+

До речі, політичний консультант та військовослужбовець Олександр Антонюк заявляв в етері 24 Каналу, що Україна наразі фокусується на атаках на російські НПЗ для послаблення економіки та логістики країни-агресорки. Але згодом під ударами опиниться і Москва.

Де у Росії були вибухи ще нещодавно?