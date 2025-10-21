Він належить російському "Газпрому". Є інформація, що завод призупинив свою роботу. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що безпілотником вдалось зупинити дуже важливий технологічний цикл, який забезпечував російську військову промисловість.

Що відомо про атаку на газопереробний завод?

Роман Світан зауважив, що атака була дуже добре підготовлена. Він назвав це санкціями Сил оборони України.

Тільки професіонали могли підготувати цей удар, точно атакувавши безпілотниками цілі. Чому важливо було зупинити Оренбурзький завод? Окрім того, що зупинили гелієвий завод, припинилось також отримання грошей,

– сказав він.

Військовий експерт зазначив, що газ на Оренбурзький завод постачали із Казахстану, але значну частину доходів отримувала Росія. Тому атака безпілотниками здійснила подвійний удар по країні.

Україна до підготовки удару могла залучати й спеціалістів із газової сфери, щоб операція пройшла максимально ефективно.

Світан додав, що подібними ударами можна покласти російську економіку, що сприятиме краху самої Росії.

Атаки по Росії: що відомо