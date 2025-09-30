В Тверской области России был атакован топливный склад "Росрезерва": какие там последствия
- В Тверской области 29 сентября беспилотник упал на топливный склад "Росрезерва", но не повредил герметичность резервуаров.
- После инцидента территорию оцепили, сотрудники МЧС охлаждали резервуары, пострадавших нет.
В России в Тверской области 29 сентября был атакован топливный склад "Росрезерва". По предварительным данным, туда долетел беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание Astra.
Какие последствия атаки топливного склада в Тверской области?
По данным журналистов, в понедельник, 29 сентября, беспилотник упал на территорию Федерального государственного казенного учреждения "Локомотив" в городе Бологое в Тверской области. Как сообщили источники Astra в МЧС России, дрон рухнул на емкость с авиатопливом, однако не повредил ее герметичность.
После удара территорию оцепили, а сотрудники МЧС взялись за охлаждение топливных резервуаров. Обошлось без пострадавших.
Об атаке на Тверскую область 29 сентября министерство обороны России в своей ежедневной сводке не сообщало.
Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказывал в эфире 24 Канала, что атаки по НПЗ уже создают проблемы для врага. Так, в некоторых регионах России уже буквально "исчезает" бензин.
Где еще были взрывы в России в последнее время?
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные ночью 29 сентября успешно ударили по заводу "Электродеталь" в Брянской области, вызвав взрывы и пожар. В ВМС уточнили, что по этому вражескому военному предприятию попали ракетами "Нептун".
Вечером 28 сентября громко было и в российском Белгороде. Там неизвестные дроны атаковали местную ТЭЦ, в результате чего в городе исчез свет и вода, а кое-где произошел блэкаут.
Также источники 24 Канала сообщали, что дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской Республике России в ночь на 27 сентября. После этого станция временно прекратила работу, а транспортировка нефти пока остановлена.