В Арцизе Одесской области серия взрывов: город под атакой "Шахедов"

Россия ночью 23 ноября атаковала "Шахедами" Арциз, что в Болградском районе Одесской области. В городе уже несколько часов подряд раздаются взрывы.

О первой активности "Шахедов" вблизи Арциза сообщили поздно вечером 22 ноября. Сейчас атака продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные и мониторинговые ресурсы.

Актуально Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где сейчас воздушная тревога

Что известно об атаке на Арциз?

Мониторинговые и местные ресурсы сообщили, что в сторону Арциза движутся "Шахеды" после 23:30, а уже через 15 минут появилась информация о взрывах.

В 23:58 в области объявили отбой, правда после 0:30 тревога зазвучала снова. По данным Воздушных сил "Шахеды" в Одесскую область заходили с моря.

Во время второй тревоги в Арцизе также были слышны взрывы. Мониторинговые ресурсы писали, что по меньшей мере 11 "Шахедов" двигались змейкой в сторону города и призывали жителей Арциза иди в укрытие. По состоянию на 2:37 в Одесской области снова отбой.

Пока нет официальной информации ни о взрывах, ни о последствиях.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?