В Арцизе Одесской области серия взрывов: город под атакой "Шахедов"
- В Арцизе Одесской области прогремела серия взрывов. Город начали атаковать "Шахеды" еще вечером 22 ноября.
- Местные и мониторинговые ресурсы сообщали, что по меньшей мере 11 "Шахедов" двигались в сторону города.
- Официальной информации о взрывах и последствиях пока нет.
Россия ночью 23 ноября атаковала "Шахедами" Арциз, что в Болградском районе Одесской области. В городе уже несколько часов подряд раздаются взрывы.
О первой активности "Шахедов" вблизи Арциза сообщили поздно вечером 22 ноября. Сейчас атака продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные и мониторинговые ресурсы.
Что известно об атаке на Арциз?
Мониторинговые и местные ресурсы сообщили, что в сторону Арциза движутся "Шахеды" после 23:30, а уже через 15 минут появилась информация о взрывах.
В 23:58 в области объявили отбой, правда после 0:30 тревога зазвучала снова. По данным Воздушных сил "Шахеды" в Одесскую область заходили с моря.
Во время второй тревоги в Арцизе также были слышны взрывы. Мониторинговые ресурсы писали, что по меньшей мере 11 "Шахедов" двигались змейкой в сторону города и призывали жителей Арциза иди в укрытие. По состоянию на 2:37 в Одесской области снова отбой.
Пока нет официальной информации ни о взрывах, ни о последствиях.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
Вечером 22 ноября россияне атаковали Запорожье. Под ударом оказался жилой квартал. В результате пострадали 6 человек: 3 мужчины и 3 женщины. Также повреждения получили 2 многоэтажки, помещение магазина и машины.
А уже около полуночи враг нанес удар по Днепру. В городе возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие.