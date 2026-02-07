Взрывы в Бурштыне на Прикарпатье: туда летели "Калибры"

Крылатые ракеты с моря запустила российская армия этой ночью, 7 февраля. И полетели они в Ивано-Франковскую область.

О взрывах в Бурштыне написали в Суспільному. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия снова терроризирует "Шахедами": угроза достигла западных областей

Что известно об обстреле Бурштына ночью 7 февраля?

Во всей Украине ночью 7 февраля объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки ударными дронами и пусков врагом крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. По данным мониторов и Воздушных сил, враг применил более десятка ракет морского базирования.

В 4 утра местные жители в Ивано-Франковской области услышали взрывы, в частности в городе Бурштын. Туда летели все "Калибры", которые запустили россияне.

Также в сторону Запада Украины на момент публикации двигались еще десятки ударных дронов врага. Преимущественно через Винницкую область.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще атаковал враг с воздуха в течение суток?