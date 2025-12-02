Две цели за одну ночь: в Чечне атаковали базу "Ахмата" и здание ФСБ

В ночь на 2 декабря на территории Чеченской Республики Ичкерия было неспокойно. Там прозвучала серия мощных взрывов.

Какие последствия удара по Чеченской республике?

По данным российских ресурсов, один из ударов пришелся на место расположения подразделения "Ахмат" в Гудермесе.

Местные жители сняли последствия ночной детонации – на обнародованных видео видно яркую вспышку и сильный взрыв. О масштабах разрушений и возможных жертвах российская сторона пока не сообщает.

Смотрите кадры ночной атаки по Ичкерии / Видео Supernova+

Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели не только возле базы "Ахмата". В городе Ачхой-Мартан под прицел попало здание ФСБ.

Судя по снимкам с места происшествия, сооружение получило серьезные повреждения: часть крыши разрушена, стены и окна выбиты, а на фасаде заметны следы пожара.

Здание ФСБ до и после удара / Фото Supernova+

Отметим, что на днях в Грозном беспилотники ударили по расположению российской воинской части, после чего на территории и в помещениях возник пожар. Речь идет о базе полка Росгвардии "Ахмат-Север".

