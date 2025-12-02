Две цели за одну ночь: в Чечне атаковали базу "Ахмата" и здание ФСБ
- В Чечне ночью произошли взрывы в Гудермесе и в Ачхой-Мартане.
- В результате атаки пострадала база "Ахмат" и здание ФСБ.
В ночь на 2 декабря на территории Чеченской Республики Ичкерия было неспокойно. Там прозвучала серия мощных взрывов.
Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Supernova+.
К теме В Черном море под атаку попал новый танкер России, – СМИ
Какие последствия удара по Чеченской республике?
По данным российских ресурсов, один из ударов пришелся на место расположения подразделения "Ахмат" в Гудермесе.
Местные жители сняли последствия ночной детонации – на обнародованных видео видно яркую вспышку и сильный взрыв. О масштабах разрушений и возможных жертвах российская сторона пока не сообщает.
Смотрите кадры ночной атаки по Ичкерии / Видео Supernova+
Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели не только возле базы "Ахмата". В городе Ачхой-Мартан под прицел попало здание ФСБ.
Судя по снимкам с места происшествия, сооружение получило серьезные повреждения: часть крыши разрушена, стены и окна выбиты, а на фасаде заметны следы пожара.
Здание ФСБ до и после удара / Фото Supernova+
Отметим, что на днях в Грозном беспилотники ударили по расположению российской воинской части, после чего на территории и в помещениях возник пожар. Речь идет о базе полка Росгвардии "Ахмат-Север".
Где еще было громко в России?
В этот же день взрывы прогремели в Орловской области. Так, в Ливнах загорелась нефтебаза. Губернатор подтвердил пожар на объектах топливно-энергетического комплекса.
Накануне, 1 декабря, в российском Каспийске, что в Дагестане, прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных источников, регион атаковали беспилотники.
Предполагаемой целью была военно-морская база Каспийской флотилии, где размещены подразделения морской пехоты и береговой обороны.
В конце ноября Россия также столкнулась с рядом диверсий на железной дороге. 20 ноября взрыв повредил пути на Западно-Сибирской железной дороге, а 28 ноября в Брянской области детонация на станции "Унеча" уничтожила цистерны с горючим и вывела из строя часть инфраструктуры.