Дві цілі за одну ніч: у Чечні атакували базу "Ахмату" та будівлю ФСБ

У ніч проти 2 грудня на території Чеченської Республіки Ічкерія було неспокійно. Там пролунала серія потужних вибухів.

Які наслідки удару по Чеченській республіці?

За даними російських ресурсів, один з ударів припав на місце розташування підрозділу "Ахмат" у Гудермесі.

Місцеві мешканці зафільмували наслідки нічної детонації – на оприлюднених відео видно яскравий спалах та сильний вибух. Про масштаби руйнувань і можливі жертви російська сторона поки не повідомляє.

Дивіться кадри нічної атаки по Ічкерії / Відео Supernova+

Згодом стало відомо, що вибухи прогриміли не лише біля бази "Ахмату". У місті Ачхой-Мартан під приціл потрапила будівля ФСБ.

Судячи зі знімків із місця події, споруда зазнала серйозних пошкоджень: частина даху зруйнована, стіни та вікна вибиті, а на фасаді помітні сліди пожежі.

Будівля ФСБ до та після удару / Фото Supernova+

Зазначимо, що днями у Грозному безпілотники вдарили по розташуванню російської військової частини, після чого на території та в приміщеннях виникла пожежа. Йдеться про базу полку Росгвардії "Ахмат-Північ".

