По Донецку нанесен мощный удар: в городе бушует масштабный пожар
11 октября, 23:33
По Донецку нанесен мощный удар: в городе бушует масштабный пожар

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Вечером 11 октября в Донецке прогремели сильные взрывы.
  • В результате атаки дронов загорелся гипермаркет "Сигма".

Вечером 11 октября в Донецке прогремели сильные взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о сильном пожаре в городе. Предварительно, есть попадание по территории гипермаркета.

В сети распространяют апокалиптические фото и видео последствий прилета в Донецке. Масштабный пожар охватил район бывшего "Ашана", а ныне "Сигмы". Местные жители говорят, что огонь быстро разгорается, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Донецке?

Отмечается, что после 22:00 оккупированный Донецк атаковали дроны.

Насколько сильным является пожар в городе / Фото соцсети

 

Момент попадания по гипермаркету: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

Повторный удар по гипермаркету дроном: смотрите видео, содержит нецензурную лексику

"Что происходит!": смотрите видео

Пламя разгорается: смотрите видео

"Сигма" тонет в огне: смотрите видео

"Горит знатно": смотрите видео из Донецка

Что известно о последних ударах по оккупированным территориям?