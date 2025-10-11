Вечером 11 октября в Донецке прогремели сильные взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщают о сильном пожаре в городе. Предварительно, есть попадание по территории гипермаркета.

В сети распространяют апокалиптические фото и видео последствий прилета в Донецке. Масштабный пожар охватил район бывшего "Ашана", а ныне "Сигмы". Местные жители говорят, что огонь быстро разгорается, передает 24 Канал. Смотрите также В "Атэш" рассказали о катастрофических потерях у россиян на Южном направлении Что известно о взрывах в Донецке? Отмечается, что после 22:00 оккупированный Донецк атаковали дроны. Насколько сильным является пожар в городе / Фото соцсети Момент попадания по гипермаркету: смотрите видео, содержит нецензурную лексику Повторный удар по гипермаркету дроном: смотрите видео, содержит нецензурную лексику "Что происходит!": смотрите видео Пламя разгорается: смотрите видео "Сигма" тонет в огне: смотрите видео "Горит знатно": смотрите видео из Донецка Что известно о последних ударах по оккупированным территориям? В ночь на 6 октября в Феодосии дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму.

ГУР взорвало российский УАЗ ("буханка"), уничтожив по меньшей мере четырех операторов БпЛА в оккупированном Мелитополе. Операция состоялась 27 сентября 2025 года на закрытой военной базе российских захватчиков.

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборанта и военного преступника Михаила Грицая. Грицай добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и был причастен к военным преступлениям и терроризированию местного населения в оккупации.