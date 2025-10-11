По Донецьку завдано потужний удар: у місті вирує масштабна пожежа
- Увечері 11 жовтня в Донецьку пролунали сильні вибухи.
- Внаслідок атаки дронів загорівся гіпермаркет "Сігма".
Увечері 11 жовтня у Донецьку пролунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильну пожежу у місті. Попередньо, є влучання по території гіпермаркету.
У мережі поширюють апокаліптичні фото та відео наслідків прильоту у Донецьку. Масштабна пожежа охопила район колишнього "Ашану", а нині "Сігми". Місцеві жителі кажуть, що вогонь швидко розгорається, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Донецьку?
Зазначається, що після 22:00 окупований Донецьк атакували дрони.
Наскільки сильною є пожежа у місті / Фото соцмережі
Момент влучання по гіпермаркету: дивіться відео, містить нецензурну лексику
Повторний удар по гіпермаркету дроном: дивіться відео, містить нецензурну лексику
"Що відбувається!?": дивіться відео
Полум'я розгорається: дивіться відео
"Сігма" тоне у вогні: дивіться відео
"Горить знатно": дивіться відео з Донецька
Що відомо про останні удари по окупованих територіях?
- У ніч проти 6 жовтня у Феодосії дрони атакували одну з найбільших нафтобаз у Криму.
- ГУР підірвало російський УАЗ ("буханка"), знищивши щонайменше чотирьох операторів БпЛА в окупованому Мелітополі. Операція відбулася 27 вересня 2025 року на закритій військовій базі російських загарбників.
- У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували колаборанта та воєнного злочинця Михайла Грицая. Грицай добровільно співпрацював із російськими окупантами та був причетний до воєнних злочинів і тероризування місцевого населення в окупації.