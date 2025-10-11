Укр Рус
11 жовтня, 23:33
2

По Донецьку завдано потужний удар: у місті вирує масштабна пожежа

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Увечері 11 жовтня в Донецьку пролунали сильні вибухи.
  • Внаслідок атаки дронів загорівся гіпермаркет "Сігма".

Увечері 11 жовтня у Донецьку пролунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильну пожежу у місті. Попередньо, є влучання по території гіпермаркету.

У мережі поширюють апокаліптичні фото та відео наслідків прильоту у Донецьку. Масштабна пожежа охопила район колишнього "Ашану", а нині "Сігми". Місцеві жителі кажуть, що вогонь швидко розгорається, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Донецьку?

Зазначається, що після 22:00 окупований Донецьк атакували дрони. 

Наскільки сильною є пожежа у місті / Фото соцмережі

 

Момент влучання по гіпермаркету: дивіться відео, містить нецензурну лексику

Повторний удар по гіпермаркету дроном: дивіться відео, містить нецензурну лексику

"Що відбувається!?": дивіться відео

Полум'я розгорається: дивіться відео

"Сігма" тоне у вогні: дивіться відео

"Горить знатно": дивіться відео з Донецька

