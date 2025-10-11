Увечері 11 жовтня у Донецьку пролунали сильні вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильну пожежу у місті. Попередньо, є влучання по території гіпермаркету.

У мережі поширюють апокаліптичні фото та відео наслідків прильоту у Донецьку. Масштабна пожежа охопила район колишнього "Ашану", а нині "Сігми". Місцеві жителі кажуть, що вогонь швидко розгорається, передає 24 Канал. Дивіться також В "Атеш" розповіли про катастрофічні втрати у росіян на Південному напрямку Що відомо про вибухи у Донецьку? Зазначається, що після 22:00 окупований Донецьк атакували дрони. Наскільки сильною є пожежа у місті / Фото соцмережі Момент влучання по гіпермаркету: дивіться відео, містить нецензурну лексику Повторний удар по гіпермаркету дроном: дивіться відео, містить нецензурну лексику "Що відбувається!?": дивіться відео Полум'я розгорається: дивіться відео "Сігма" тоне у вогні: дивіться відео "Горить знатно": дивіться відео з Донецька Що відомо про останні удари по окупованих територіях? У ніч проти 6 жовтня у Феодосії дрони атакували одну з найбільших нафтобаз у Криму.

ГУР підірвало російський УАЗ ("буханка"), знищивши щонайменше чотирьох операторів БпЛА в окупованому Мелітополі. Операція відбулася 27 вересня 2025 року на закритій військовій базі російських загарбників.

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували колаборанта та воєнного злочинця Михайла Грицая. Грицай добровільно співпрацював із російськими окупантами та був причетний до воєнних злочинів і тероризування місцевого населення в окупації.