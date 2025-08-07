Ночь на 7 августа выдалась для Краснодарского края России неспокойной. Местные заявляют о пожаре на НПЗ после атаки дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Смотрите также В России один НПЗ полностью, а другой частично остановили свою работу после атак дронами, – Reuters

Что известно о пожаре в Краснодарском крае?

Жители поселка Афипский в Краснодарском крае России жаловались из-за взрывов в регионе. Они заявляют также и о пожаре.

Телеграм-каналы пишут, что мощный взрыв прогремел около 7 часов утра, после этого в районе одного из местных предприятий увидели столб черного дыма. Официальной информации пока не было.

Так, в Краснодарском крае, по данным российских пабликов, после атаки БПЛА горит Афипский НПЗ.

Согласно обнародованным кадрам, там заметно возгорание, а также густой дым, который поднимается в небо.

Пожар на Афипском НПЗ: смотрите видео

Добавим, что российские телеграмм-каналы утром также писали, что в Славянске-на-Кубани горит воинская часть 61661.

Вскоре пожар на территории одной из воинских частей в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА подтвердили и в местной РСНС (Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Смотрите также Атака дронов вызвала железнодорожный коллапс в Волгоградской области

К слову, в ночь на 7 августа россияне также заявили об атаке беспилотников на город Суровикино в Волгоградской области. Из-за атаки неизвестных дронов в аэропорту Волгограда вводили план "Ковер". Россияне также жаловались из-за проблем с электроэнергией в Красноармейском районе города.