После атаки БПЛА произошел пожар в техническом здании железнодорожной станции "Арчеда". На путях было ограничено движение из-за падения обломков беспилотников, передает 24 Канал.

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Что известно о задержке поездов в Волгоградской области?

Официальные российские СМИ писали, что задерживаются пассажирские поезда Москва – Волгоград, Волгоград – Петербург, Адлер – Киров. Пригородные поезда отменили.

Максимальное время задержки составляет около четырех часов.

Позже Приволжская железная дорога сообщила, что движение поездов через станцию восстановлено, задерживаются три пассажирских поезда и одна электричка.

К слову, в июле дроны уже не раз атаковали станции в Ростовской и Волгоградской области, что приводило к многочасовым задержкам поездов, направлявшихся на юг России и в обратном направлении.

Напомним, что ранее беспилотники ударили по трансформаторной тяговые подстанции "Лихая-Замчалово" в Ростовской области. Также операторы 1-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с помощью FPV-дрона взорвали заминированный россиянами мост через реку Цата в Брянской области.