В сообщении канала говорится о том, что по состоянию на 09:00 со стороны Тамани в Краснодарском крае на пути к Керченскому мосту находится 1820 транспортных средств, передает 24 Канал.

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Почему на въезде в Крым образовалась огромная пробка?

"Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 146 транспортных средств", – отметили в сети.

В 10:00 канал заметил, что на въезде в Крым в очереди со стороны Тамани находится уже 1690 машин, а со стороны Керчи – 179.

К слову, в начале весны российский глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал увеличение количества смотровых пунктов на въезде на Керченский мост. По словам чиновника, на местах также будут дежурить волонтеры.

Напомним, что в январе враг ввел паспортный контроль для проезда Керченским мостом.

Заметим, что вечером 3 августа в Крыму были слышны взрывы. Дроны атаковали Севастополь. Над Симферопольским районом видели истребитель и вертолеты.