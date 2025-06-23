Последний раз по мосту отработали 2 200 килограммами взрывчатки. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

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Мы начали новую эпоху "морской истории", – Малюк

Во время своей спецоперации СБУ целилась по ключевым опорам конструкции моста.

Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 килограмм плюс еще 1100 килограмм. То есть дважды по 1100 килограмм по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это – начало новой эпохи,

– рассказал председатель СБУ.

Это была уже 3 атака на Крымский мост.

До этого, в 2022 году, СБУ заходила с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте. А в 2023 году – двумя боевыми дронами "Sea Baby" по воде.

"Третий раз в июне этого года мы зашли под водой. Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории"", – отметил Малюк.

После такой мощной атаки мост находится в аварийном состоянии. К этой операции СБУ готовилась несколько месяцев.