Круг посвященных в детали был предельно ограниченным. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

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Подготовка к спецоперации СБУ "Паутина"

Подготовку к операции СБУ начала еще в ноябре 2023 г. О цели знал только президент Украины и несколько узкопрофильных специалистов.

Как сообщил Малыш, дроны разрабатывались специально под "Паутину". Они имели боевые части с двумя фугасными зарядами общим весом 1,6 килограмма. Они пробивали корпус самолета и взрывались внутри. Это позволяло достичь максимального ущерба.

Как передает председатель СБУ, для "Паутины" привлекли лучших операторов дронов, которые работали с точными макетами местности и имели четкие цели.

Для операции создали автономные пусковые комплексы в виде "домиков" для дронов с солнечными батареями и EcoFlow. Они могли бы заряжать их даже в -50°C. Их завозили в Россию как подсанкционную электронику.

Результат спецоперации

Целью операции Малыш назвал именно попадание в баки с горючим, ракетные отсеки и авионику самолетов. Это критически важные компоненты, некоторых из них у России нет в запасе. Удар по таким точкам существенно влияет на боевую способность противника.

Мы были объединены одним правильным оперативным замыслом, идеей. И у нас получилось. Очень достойная работа, я считаю, всех участников. Это маркер того, что Украина работает интеллектом,

– резюмировал глава СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины 1 июня реализовала уникальную спецоперацию под названием "Паутина", в ходе которой для атаки на стратегическую авиацию России применили дроны. В результате операции был поражен 41 российский самолет.