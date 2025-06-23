Востаннє по мосту відпрацювали 2 200 кілограмами вибухівки. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

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Ми розпочали нову епоху "морської історії", – Малюк

Під час своєї спецоперації СБУ цілилася по ключових опорах конструкції мосту.

Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кілограмів і плюс ще 1100 кілограмів. Тобто двічі по 1100 кілограмів по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це – початок нової епохи,

– розповів голова СБУ.

Це була уже 3 атака на Кримський міст.

До цього, у 2022 році, СБУ заходила з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. А у 2023 році – двома бойовими дронами "Sea Baby" по воді.

"Третій раз у червні цього року ми зайшли під водою. Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії"", – наголосив Малюк.

Після такої потужної атаки міст перебуває в аварійному стані. До цієї операції СБУ готувалася декілька місяців.