У повідомленні каналу йдеться про те, що станом на 09:00 з боку Тамані у Краснодарському краї на шляху до Керченського мосту перебувають 1820 транспортних засобів, передає 24 Канал.

Дивіться також Це початок нової епохи, – Малюк про третє ураження Кримського мосту

Чому на в'їзді до Криму утворився величезний затор?

"Час очікування близько чотирьох годин. У черзі на ручний огляд з боку Керчі перебувають 146 транспортних засобів", – зазначили у мережі.

О 10:00 канал зауважив, що на в'їзді до Криму у черзі з боку Тамані перебувають вже 1690 машин, а з боку Керчі – 179.

До слова, на початку весни російський глава Криму Сергій Аксьонов анонсував збільшення кількості оглядових пунктів на в'їзді на Керченський міст. За словами чиновника, на місцях також чергуватимуть волонтери.

Нагадаємо, що у січні ворог запровадив паспортний контроль для проїзду Керченським мостом.

Зауважимо, що увечері 3 серпня у Криму було чути вибухи. Дрони атакували Севастополь. Над Сімферопольським районом бачили винищувач і гелікоптери.