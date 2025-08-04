Після атаки БпЛА сталася пожежа у технічній будівлі залізничної станції "Арчеда". На коліях було обмежено рух через падіння уламків безпілотників, передає 24 Канал.

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Що відомо про затримку потягів у Волгоградській області?

Офіційні російські ЗМІ писали, що затримуються пасажирські потяги Москва – Волгоград, Волгоград – Петербург, Адлер – Кіров. Приміські поїзди скасували.

Максимальний час затримки становить близько чотирьох годин.

Пізніше Приволзька залізниця повідомила, що рух поїздів через станцію відновлено, затримуються три пасажирські поїзди та одна електричка.

До слова, у липні дрони вже не раз атакували станції в Ростовській та Волгоградській області, що призводило до багатогодинних затримок поїздів, що прямували на південь Росії та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, що раніше безпілотники вдарили трансформаторній тягові підстанції "Лихая-Замчалово" у Ростовській області. Також оператори 1-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ за допомогою FPV-дрона підірвали замінований росіянами міст через річку Цата у Брянській області.