Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DroneBomber.

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Что известно о взрыве моста в Брянской области?

Так, операторы 1-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью FPV-дрона взорвали мост через реку Цата в Брянской области.

Militarnyi отмечает, что мост взорвали после того, как его заминировали россияне. Силы обороны воспользовались ситуацией и разрушили переправу.

Сам мост должен был использоваться россиянами в случае эвакуации собственных войск. После его разрушения движение через него стало невозможным.

ВСУ взорвали мост в Брянской области: смотрите видео

На опубликованном видео видно около десятка противотанковых мин, ТМ-62, которые были установлены как на конструкции моста, так и на самой опоре

Как россияне заминировали мост: смотрите видео

Кстати, с начала войны Россия уже потеряла 1 056 130 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 920 оккупантов.

