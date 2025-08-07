У Краснодарському краю Росії палає пожежа, в небі – густі клуби диму: ймовірно, горить НПЗ
- Мешканці селища Афіпський у Краснодарському краю скаржилися на вибухи та пожежу.
- Російські пабліки пишуть, що в регіоні горить Афіпський НПЗ.
- В мережі також заявляли, що у Слов'янську-на-Кубані горить військова частина 61661.
Ніч проти 7 серпня видалася для Краснодарського краю Росії неспокійною. Місцеві заявляють про пожежу на НПЗ після атаки дронів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про пожежу в Краснодарському краю?
Жителі селища Афіпський у Краснодарському краю Росії бідкалися через вибухи в регіоні. Вони заявляють також і про пожежу.
Телеграм-канали пишуть, що потужний вибух пролунав на початку 7 години ранку, після цього в районі одного з місцевих підприємств побачили стовп чорного диму. Офіційної інформації наразі не було.
Так, у Краснодарському краї, за даними російських пабліків, після атаки БпЛА горить Афіпський НПЗ.
Згідно з оприлюдненими кадрами, там помітно займання, а також густий дим, який підіймається в небо.
Пожежа на Афіпському НПЗ: дивіться відео
Додамо, що російські телеграм-канали зранку також писали, що у Слов'янську-на-Кубані горить військова частина 61661.
Невдовзі пожежу на території однієї з військових частин у Слов'янську-на-Кубані після атаки БпЛА підтвердили і у місцевій РСНС (Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій).
До слова, в ніч на 7 серпня росіяни також заявили про атаку безпілотників на місто Суровикіно, що у Волгоградській області. Через атаку невідомих дронів в аеропорту Волгограду вводили план "Килим". Росіяни також бідкалися через проблеми з електроенергією в Червоноармійському районі міста.