Минус две нефтебазы и ПВО россиян: в СБУ рассказали детали ударов по Крыму

СБУ провела ночную охоту в Крыму. 29 октября ударные беспилотники поразили "Панцирь-С2", 2 нефтебазы и 2 РЛС на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Что известно об атаке СБУ на Крым?

Ударные беспилотники ЦСО "А" СБУ успешно отработали по вражеским объектам.

После ночи россияне недосчитались зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2", стоимость которого примерно 20 миллионов долларов.

В СБУ отмечают, что он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага.

Кроме того, страна-террористка потеряла еще 2 РЛС, что еще больше существенно ослабило оборону России на крымском направлении.

В дополнение беспилотники СБУ атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо. Объект охватил масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма.

Прилет также зафиксирован по нефтебазе "Комсомольская".

Последствия прилетов о Крыму: смотрите видео

СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Хлопок" будет гореть и в дальнейшем,

– отметил информированный источник в СБУ.

Ночью громко было и на территории России