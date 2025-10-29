Минус две нефтебазы и ПВО россиян: в СБУ рассказали детали ударов по Крыму
- 29 октября ударные беспилотники СБУ поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС на оккупированном Крымском полуострове.
- Эти атаки существенно ослабили оборону России в Крыму, уничтожив важные элементы ПВО и вызвав масштабные пожары на нефтебазах.
СБУ провела ночную охоту в Крыму. 29 октября ударные беспилотники поразили "Панцирь-С2", 2 нефтебазы и 2 РЛС на оккупированном полуострове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Что известно об атаке СБУ на Крым?
Ударные беспилотники ЦСО "А" СБУ успешно отработали по вражеским объектам.
После ночи россияне недосчитались зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2", стоимость которого примерно 20 миллионов долларов.
В СБУ отмечают, что он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны врага.
Кроме того, страна-террористка потеряла еще 2 РЛС, что еще больше существенно ослабило оборону России на крымском направлении.
В дополнение беспилотники СБУ атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо. Объект охватил масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма.
Прилет также зафиксирован по нефтебазе "Комсомольская".
Последствия прилетов о Крыму: смотрите видео
СБУ продолжает системную работу по уничтожению систем ПВО, которые прикрывают Крым, и нефтебаз, обеспечивающих врага топливом. Каждая такая спецоперация снижает военный и логистический потенциал россиян. "Хлопок" будет гореть и в дальнейшем,
– отметил информированный источник в СБУ.
Ночью громко было и на территории России
В России в ночь на 29 октября мог быть атакован Марийский НПЗ в республике Марий Эл, что в 1000 километрах от Украины.
Громко было в Ульяновской области России. Там под ударом был НПЗ "НС-Ойл", возник пожар.
Также под атакой дронов оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске. Это один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России.