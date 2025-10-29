Мінус дві нафтобази та ППО росіян: в СБУ розповіли деталі ударів по Криму

СБУ провела нічне полювання в Криму. 29 жовтня ударні безпілотники вразили "Панцир-С2", 2 нафтобази та 2 РЛС на окупованому півострові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела в СБУ.

Дивіться також Вночі 100 БпЛА цілилися на Москву і ще понад 10 регіонів: горить НПЗ, пошкоджено будинки

Що відомо про атаку СБУ на Крим?

Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ успішно відпрацювали по ворожих об'єктах.

Після ночі росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2", вартість якого приблизно 20 мільйонів доларів.

У СБУ зауважують, що він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.

Окрім того, країна-терористка втратила ще 2 РЛС, що ще більше суттєво ослабило оборону Росії на кримському напрямку.

На додачу безпілотники СБУ атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. Об'єкт охопила масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.

Приліт також зафіксовано по нафтобазі "Комсомольська".

Наслідки прильотів по Криму: дивіться відео

СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі,

– зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Вночі гучно було й на території Росії