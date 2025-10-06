Удары по Крыму участились: военный раскрыл, как это связано с обороной Юга
- Украинские военные осуществили удары по аэродромам врага в Крыму, что нарушает планы россиян атаковать 2 города на Юге Украины.
- Удары усложнили также логистику российских войск на Запорожском направлении, заставив их сместить внимание на другое.
В последнее время в Крыму участились "хлопки". Большинство поражений на временно оккупированном полуострове связаны именно с возможностями российской армии.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что из-за этого враг был вынужден изменить направление для активного продвижения. Также удары могли повлиять на способности врага наносить воздушные атаки по 2 украинским городам.
Как удары по Крыму связаны с обороной Юга?
По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, украинские военные уже наносили удары по ряду аэродромов врага в Крыму. Почти все они расположены на юго-востоке временно оккупированного полуострова.
Выглядит так, что ломаем россиянам попытку наносить удары по Одессе и Николаеву. Кроме того, ломаем оккупантам попытки поддержки российских войск на Запорожском направлении, где они готовились к наступательной операции,
– подчеркнул он.
Тимочко отметил, что на Запорожском направлении оккупанты серьезно готовились – перебрасывали войска и осуществляли атаки в сторону Приморского. Однако после ударов они сосредоточились больше на Гуляйпольском направлении, потому что имеют проблемы с воздушным прикрытием логистики из Крыма.
Как Украина бьет по российской авиации в Крыму?
- 21 сентября в Крыму Украина уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12, которые являются незаменимыми "аналоговнетами". Они оборудованы дорогостоящим оборудованием для обнаружения и борьбы с подводными лодками.
- "Горячим" было и повторное поражение аэродрома "Кача", когда Украина поразила два самолета врага Ан-26 и береговые радиолокационные станции. Интересно, что в обоих случаях ПВО оккупантов не работала.
- Также известно о поражении 2 вертолетов Ми-8 в Крыму. Они базировались на аэродроме возле Симферополя.