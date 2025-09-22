Россияне жалуются, что в Крыму под атаку дронов попал 5-звездочный пансионат "Форос Терлецкий". Интересно, что здесь любили отдыхать кремлевские чиновники, в том числе и российский диктатор Владимир Путин.

Стоит понимать, что речь идет не только о домах, но и ресторанах, целом комплексе отдыха. Как отметил в эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко, было сообщение от россиян, что там будут принимать “уважаемых гостей”.

Читайте также Впервые в истории: "Призраки" ГУР в Крыму сожгли вражеские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка"

Место, где отдыхала кремлевская "элита"

Важно, что дроны смогли обойти российскую ПВО, хотя Крым максимально насыщен системами противовоздушной обороны. Говорят, что он уступает только Москве, или даже защищен наравне со столицей.

Прилеты в оккупированном полуострове происходят стабильно, там постоянно уничтожаются не только элитные рестораны, где отдыхает военно-политическое руководство, но и аэродромы, склады оружия, места накопления личного состава.

В информационном смысле удар по "Форосу" является очень важным. Сейчас об этом все говорят, все знают какой пиетет имеет Путин к Крыму, как он гордился оккупацией полуострова, какие публичные выступления там устраивал,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Также не надо забывать, что в Крыму есть ряд других дач Путина. Поэтому атака может существенно повлиять на представителей так называемой "элиты", которые любили там собираться. Кроме этого, важно узнать, кто именно отдыхал в санатории в момент удара. Вполне возможно, что там были политики, военные, серьезные командиры.

Конечно, противник будет пытаться скрыть эту информацию, особенно о потерях. Но со временем мы точно узнаем подробную информацию о том, кто из "российской элиты" пострадал. Вряд ли теперь кто-то будет думать, что дачи на "Форосе" являются защищенным и неприкосновенным местом.

"Возможно, там собирались люди, которые отвечали за наступательные действия на материковой части территории Украины. Со временем мы об этом признаемся, но сам факт того, что к событию обращено все внимание, свидетельствует о том, что попали во что-то очень серьезное", – подытожил Иван Тимочко.

Последние попадания в Крыму: что известно?